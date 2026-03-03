C大阪は7日の清水戦に向けて練習を公開した。長期離脱中のルーカス・フェルナンデス（31）に代わってサイドで存在感を示す阪田澪哉（21）が更なる飛躍を誓った。「あれはチームとして自分たちの目指すサッカーが体現できたので、自分のアシストというよりチームとしての得点だと思います」。前々節の福岡戦ではスピードで圧倒し2アシストと結果を残した。特に2点目は後ろでパスを回し続け、相手守備陣のギャップを作りながら一