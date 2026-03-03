3月3日は桃の節句、ひなまつりです。金沢市内のこども園では、かわいらしいおひなさま達がひな壇を飾りました。金沢市の「かみやちこども園」に現れた、大きなひな飾り。壇上を彩るのは、色とりどりの衣装に身を包んだ、何ともかわいらしい姿の園児たちです。3日は、年長組の園児33人がお内裏さまやおひなさまなどに扮して、ひな壇に並びました。 園児は：Q. これは何の姿ですか？「五人囃子。楽器が好きだから」「三人官女の姿