手取川からの土砂が堆積し、毎年のように船の出航に支障がでている石川県白山市の美川漁港。本格的な漁が始まる春先へ向け、毎年、船の安全を確保するため海底の土砂を取り除く浚渫(しゅんせつ)が行われますが、ことしは土砂だけではなく大量のさまざまなゴミが流れつき、その作業に影響が出ています。手取川の河口に流れ着いた大量の流木。その中には、中身の入ったペットボトルに、海外から漂着したと思われるさまざまなゴミも。