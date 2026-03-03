ＮＨＫは３日、人気ドラマシリーズ「岸辺露伴は動かない」の最新作となる「泉京香は黙らない」を５月４日（午後９時３０分〜１０時３０分）に放送すると発表した。主人公の岸辺露伴（高橋一生）の担当編集にして、良き相棒でもある泉京香（飯豊まりえ）が主人公となるシリーズ初の物語。京香は露伴の一言からとんでもない怪異に巻き込まれてしまう。原作者の荒木飛呂彦氏から脚本への協力を得て、監督集団「５月」の関友太郎・