▼岡山県（岡山地方気象台）【南部】くもり時々晴れ【北部】くもり▼広島県（広島地方気象台）【南部】くもり時々晴れ【北部】くもり▼山口県（下関地方気象台）【西部】くもり後晴れ【中部】くもり後晴れ【東部】くもり後晴れ【北部】くもり▼鳥取県（鳥取地方気象台）【東部】くもり時々雨【中・西部】くもり時々雨▼島根県（松江地方気象台）【東部】くもり一時雨【西部】くもり【隠岐】くもり