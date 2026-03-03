石川県内の公立高校の入学試験まで、あと1週間となりました。全日制公立高校の出願の変更が締め切られ、県内40校の出願倍率が確定しました。2月27日から始まっていた全日制公立高校の出願変更が3日、締め切られました。ことしの確定出願者数は6076人で、平均倍率は0.93倍と、変更・取り下げ前と同じ数字となりました。学校別の出願倍率も確定しました。最も高い倍率となったのが、金沢錦丘の1.47倍、次いで金沢桜丘の1.46倍、そし