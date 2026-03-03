西武園競輪のＦＩ「デイリースポーツ賞」が４日に開幕する。ＦＩシリーズにしては豪華なメンバーがあっせんされており、先日開催された熊本ＧＩ「全日本選抜競輪」ファイナリストの松浦悠士（３５＝広島）もその１人だ。ケガの影響が癒えてきた実力者は昨年末から抜群の安定感を誇っており、前回のＧＩでも久々に優出成功。その後は「（２月）２８日に（秋田県の）サテライト六郷のトークショーに呼んでもらっていたので２７