巨人の本拠地・東京ドームは３日、２０２６年プロ野球シーズンおよび各種イベント開催に向けてドーム内の人工芝を約７年ぶりに全面刷新したと発表した。今回はアスリートの足元を支える「安定性」と、多様なイベントに対応できる「耐久性」をより一層、高めた最新の人工芝を採用した。今回の刷新のポイント（１）東京ドーム独自設計による「最新型スリットフィルムヤーン」採用今回採用した人工芝（フィールドターフ社製）は