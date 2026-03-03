VAIOは3月3日、2026年2月1日以降に販売されたVAIO PCの全ラインナップを対象として、バッテリー保証サービスを提供した。個人向けモデルでは購入から3年以内に満充電容量が80％以下、法人向けモデルでは購入から4年以内に60％以下となった場合に、バッテリーを無償交換する標準付帯のサービスだ。VAIOの13.3型モバイルPC「VAIO Pro PG」バッテリー保証サービスは、2025年12月から家電量販店「ノジマ」店舗限定で実施してきた取り組