◆オープン戦ソフトバンクーヤクルト（３日・みずほペイペイ）元日本女子ミニマム級王者の鈴木なな子が３日のソフトバンク・ヤクルト戦の始球式を行った。名前にちなんだ背番号７のユニホームを着用し、見事なノーバウンド投球を披露。「広すぎてお客さんの顔が見えない。だから逆に緊張しないんだなと思いました」と笑顔で振り返った。