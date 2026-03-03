【モデルプレス＝2026/03/03】『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズで世界的な人気を誇る荒木飛呂彦の原作漫画を実写化した人気ドラマシリーズ『岸辺露伴は動かない』の最新作となる『泉京香は黙らない』（NHK総合／5月4日夜9時30分〜10時30分 ※NHKONEで同時・見逃し配信予定）が放送されることが決定した。【写真】高橋一生の妻、ミニワンピで美脚スラリ◆「岸辺露伴は動かない」最新作決定岸辺露伴（高橋一生）の担当編集にして、