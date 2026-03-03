3月3日はひな祭りです。ひな人形の音楽隊といえば「五人囃子」がおなじみですが、特別な演奏会が開かれました。愛知県高浜市の吉浜人形に登場したのは、柔らかい音色を奏でる管楽器の「笙」や笛などを持ったリアル五人囃子です。日本古来の雅楽の生演奏で、ひな祭りを祝いました。さらに演奏会では、地元の園児たちとコラボも。いつもとは違うゆっくりとしたメロディに、子供たちも一生懸命歌っていました。