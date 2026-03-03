合同会社説明会 あなぶきアリーナ香川(高松市サンポート) 本格的な就職活動がスタートしました。2027年の春に卒業予定の大学生らを対象とした合同会社説明会が3日、高松市で開かれました。 あなぶきアリーナ香川で開かれた合同説明会には、約90社がブースを出しました。 主催者のマイナビによりますと、2026年も学生に有利な「売り手市場」が続き、企業側の採用意欲が高くなってい