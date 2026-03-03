岸辺露伴は動かない『泉京香は黙らない』 『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズで世界的な人気を誇る荒木飛呂彦氏の原作漫画を実写化したドラマシリーズ「岸辺露伴は動かない」の最新作となる『泉京香は黙らない』が、NHK総合で５月４日夜９時30分から放送される。露伴の担当編集にして、良き相棒でもある泉京香（演・飯豊まりえ）が主人公となるシリーズ初の物語。今回、京香は露伴の一言からとんでもない怪異に巻き