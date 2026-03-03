東京時間17:32現在 香港ハンセン指数 25768.08（-291.77-1.12%） 中国上海総合指数 4122.68（-59.92-1.43%） 台湾加権指数 34323.65（-771.44-2.20%） 韓国総合株価指数 5791.91（-452.22-7.24%） 豪ＡＳＸ２００指数 9077.30（-123.59-1.34%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 80238.85（休場） ３日のアジア株は総じて下落。中東情勢の緊迫化を背景にリスク回避の動きとなって、アジア株