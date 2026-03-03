ユーロ圏１０年債利回り格差仏６１、伊６８ｂｐに拡大 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:21時点）（%） ドイツ2.778 フランス3.391（+61） イタリア3.46（+68） スペイン3.218（+44） オランダ2.854（+8） ギリシャ3.466（+69） ポルトガル3.157（+38） ベルギー3.309（+53） オーストリア3.08（+30） アイルランド3.051（+27）