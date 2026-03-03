高知市の新来島高知重工ホールで3月3日、高知開成専門学校の卒業式が行われ、看護学科やIT情報科などで学んだ 卒業生あわせて28人が出席しました。式では、卒業生1人1人に卒業証書が手渡され、片岡靖博校長は「それぞれの道で大いに活躍することを期待している」とエールを送りました。卒業生を代表して挨拶にたった看護学科の大内佳織さんが決意を述べました。高知開成専門学校は4月から校名を「開成情報看護専門学校