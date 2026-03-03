Amazonにて、新生活セールの先行セールが実施中。編集部が16時00分に確認したところ、アレルギー専用鼻炎薬も対象となっており、エスエス製薬「アレジオン 20 48錠」が65％ OFF、大正製薬「クラリチンEX 42錠」が15％ OFFで販売されている。また、不織布マスクもセール対象になっている。 【第2類医薬品】アレジオン20 48錠2,916円65％ OFF 【第2類医薬品】クラリチンEX 42錠1,393円