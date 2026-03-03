１日、ラプラン寺で行われた巨大タンカの公開。（夏河＝新華社記者／劉克英）【新華社蘭州3月3日】中国甘粛省夏河県にあるチベット仏教ゲルク派の大寺院、ラプラン寺で1日、巨大なタンカ（仏画）を公開する瞻仏（せんぶつ）の儀式が行われた。新年に営まれるモンラム（大祈願法会）の主要行事の一つで、毎年旧暦1月13日に実施されている。ラプラン寺は1709年創建。ゲルク派六大寺院の一つに数えられ、チベット仏教の世界的な教