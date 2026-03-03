文部科学省が請求した旧統一教会への解散命令。東京地裁が教団への解散命令を決定したが、教団側が即時抗告したため、審理の場は東京高裁に移っていた。4日、その判断が下る。現役の二世信者と二世被害者に、その思いを聞いた。「二世として生まれたアイデンティティがある」旧統一教会に対する解散命令請求の是非について、4日に東京高裁の判断が下る。現役の信者が取材に応じ、胸中を明かした。旧統一教会信者・小嶌希晶さん：「