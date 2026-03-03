東京・江東区のクリーニング店で従業員を殺害しようとした疑いで逮捕された70代の店長の男性が不起訴になりました。東京・江東区のクリーニング店店長の男性は2025年8月、従業員の女性の手を包丁で切りつけて殺害しようとした疑いで現行犯逮捕されました。女性は軽傷でした。東京地検はこの男性について3月3日付けで不起訴処分としました。