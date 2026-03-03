3月3日は「みみ」の語呂合わせから「耳の日」。そんな耳にまつわる信じられないトラブルが起きていました。2025年11月、ネットショッピングで水槽のろ過器を購入したという男性。しかし手元に届いたのは、小さなケースに入った青い耳栓でした。8000円のろ過器を買ったのに、なぜか100円ほどの耳栓が届いてしまう、まさかの事態。購入したのは中国製のろ過器だったといいます。届いた耳栓は小さな封筒に入っていて、出荷元は中国の