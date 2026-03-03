◇WBC強化試合 阪神-日本(3日、京セラドーム)侍ジャパンの大谷翔平選手(ドジャース)が強化試合の試合前練習でキャッチボールを行い、連日のファンサービスを行いました。阪神との強化試合を前にグラウンド入りした大谷選手は、外野でキャッチボールを開始。観客からの注目を浴びる中、1球1球を丁寧に投げ、調整を進めます。すると同時並行で行われていたバッティング練習のボールが大谷選手のもとへ。飛んできたフライを難なくキャ