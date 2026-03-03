衆議院・予算委員会は、新年度予算案の採決の前提となる中央公聴会を今月10日に開催することを与党の賛成多数で議決しました。衆議院の予算委員会では3日、新年度予算案の採決の前提となる中央公聴会を今月10日に開催することを、自民党と日本維新の会の賛成多数で議決しました。野党側は「審議時間が不十分だ」として反対しました。また、予算委員会では地方公聴会を今月8日におこなうことも議決しました。