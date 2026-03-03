イランへの軍事攻撃について、アメリカのトランプ大統領は「大きな波は間もなく来る」と述べてさらなる大規模攻撃を示唆し、緊張が高まっています。アメリカ中央軍は日本時間3日午後、SNSにイラン革命防衛隊の指揮統制施設や防空能力、ミサイル発射基地などを破壊したと投稿しました。トランプ大統領は2日のCNNテレビのインタビューで、イランへの軍事作戦について「我々はまだ本格的な攻撃を開始していない。大きな波はまだ来てい