グラビアアイドルの篠崎愛（34）が、3日発売の『別冊ヤングチャンピオン』4月号で表紙と巻頭グラビアを飾っている。【中面カット】谷間が色っぽい！黒と赤のランジェリーに身を包んだ篠崎愛グラビア界の第一線で活躍し続ける篠崎。表紙ではピンクの下着に身を包み、魅惑の視線を向けた。巻中グラビアには、HKT48で存在感を放つ市村愛里が登場。包み込むような優しさと、思わず守りたくなる愛らしさ、等身大の魅力が詰まって