食の雑誌「dancyu」の元編集長・植野広生さんが求め続ける、ずっと食べ続けたい“日本一ふつうで美味しい”レシピ。植野さんが紹介するのは「中華風カツ丼」。横浜・石川町にある広東料理の老舗「旭酒楼」を訪れ、とろとろ卵の餡が揚げたてのトンカツをやさしく包み込む一杯を紹介。3代目、4代目へと受け継がる味と心、そして街の歴史とともに歩んできた一軒の中華料理店の歴史にも迫る。古き良き広東料理が堪能できる植野さんがや