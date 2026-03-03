国家情報会議のメンバーインテリジェンス（情報活動）機能強化に向けた政府の「国家情報会議」創設法案全容が3日、判明した。会議は首相を議長とし、官房長官、法相、外相、財務相、防衛相ら9閣僚で構成。交流サイト（SNS）での偽・誤情報拡散といった選挙干渉を念頭に、外国勢力からの「影響工作」について、会議による調査、審議の対象に盛り込んだ。政府は、今月中旬にも法案を国会に提出する方針だ。複数の政府関係者が明ら