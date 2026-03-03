【カイロ、イスタンブール共同】カタールメディアは2日、工業地帯への攻撃があり、国営カタールエナジーが液化天然ガス（LNG）の生産を停止したと伝えた。サウジアラビアメディアも2日、サウジで攻撃を受けた石油関連施設が一部停止したと伝えた。イランが米国やイスラエルに対抗するため、地域の混乱を狙いエネルギー施設を標的にした可能性がある。カタールは日本にもLNGを供給している。イラン革命防衛隊司令官は2日、エネ