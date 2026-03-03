8年前、福岡県で生後11か月の女の子が頭に強い衝撃を受け死亡した事件の裁判で、母親に無罪判決が言い渡されました。無罪の判決を受けたのは、福岡県糸田町の無職・松本亜里沙さんです。松本さんは8年前、福岡県川崎町にあった当時の自宅で生後11か月の長女・笑乃ちゃんに何らかの暴行を加え死亡させたとして傷害致死の罪に問われていました。裁判では、笑乃ちゃんのけがの原因が暴行なのか事故なのかが最大の争点となっていました