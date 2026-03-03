Netflixは3日、ロックバンド「B'z」稲葉浩志（61）がNetflixの「2026ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」大会応援ソングの「タッチ」スペシャルカバー曲を、10日に開催される日本−チェコ戦（午後7時開始、東京ドーム）ライブパフォーマンスで初披露することを発表した。試合開始前に行う。同社は「稲葉浩志のパッションとエネルギッシュな歌声で、東京での最終戦を熱狂の渦へと導きます」と伝えた。ライブパフォーマン