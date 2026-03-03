3日、関東の各地で見られたのが雪のひな祭りです。埼玉・秩父市にあるパワースポット、三峯神社のご神木のスギの木も雪化粧する様子が見られました。山梨・富士吉田市では温泉施設の露天風呂に雪が積もり、3月では珍しいという雪見風呂の体験もできる寒さに。また、ひな祭り寒気によって大雪となったのが、関東の人気温泉地、群馬・草津町です。午後5時には積雪が14cmにまで達し、1日で積雪が急増しています。湯畑周辺では、この3