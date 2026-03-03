俳優寺田心（17）が、3日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。名優との共演について話した。寺田は昨年、NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」に、田丸賢丸（後の松平定信）役で出演した。その際、田沼意次を演じた渡辺謙（66）と共演。「4年ぶりとか、6年ぶりとか、共演した以来でお久しぶりだったんですけど。『大きくなったな』ってハグしていただいて。『頑張ろうね』って言っていただいて」