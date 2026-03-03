2026年3月12日、九州新幹線全線開業および山陽・九州新幹線直通運転から15周年という大きな節目を迎えます。これを祝し、JR九州とJR西日本は鹿児島県内全域を舞台にした観光キャンペーン「感動！ふたたび！ かごんまーベラス」を開催します。地元で絶大な人気を誇る雑貨店「カゴマニア」のシュールなコラボビジュアルが目を引く本企画は、豪華賞品が当たる重ね押しスタンプラリーやJRキューポが当たるキャンペーン、さらに博多駅で