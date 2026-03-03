3月3日、レバンガ北海道はクラブ創立15周年の節目、そして2026－27シーズンからBリーグが大きな変革を迎える「B.革新」の初年度に向け、クラブのMISSION・VISION・VALUEの刷新、およびクラブロゴの変更を伴うリブランディングの全容を発表した。今回の刷新は単なるデザインのアップデートに留まらず、北海道からスポーツの新たな価値を創造するための「アイデンティティの再定義」と位置付けられ