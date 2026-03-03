2月27日から3月1日にかけて行われたJリーグ百年構想リーグでは、2005年以降に生まれたロサンゼルス五輪世代の選手41人がピッチに立った。FC東京のMF佐藤龍之介(19)、川崎フロンターレのMF大関友翔(21)、ガンバ大阪のMF名和田我空(20)ら世代別W杯出場経験を持つ選手たちが今季初先発を飾った。ヴィッセル神戸で前節デビューした192cmの長身DF山田海斗(19)も初先発を果たし、チームの完封勝利に大きく貢献。東京ヴェルディの185c