日経平均株価 始値57729.80 高値57890.76 安値56091.54 大引け56279.05(前日比 -1778.19 、 -3.06％ ) 売買高29億8761万株 (東証プライム概算) 売買代金9兆8056億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は大幅続落、1778円安で今年最大の下げ幅記録 ２．イラン攻撃による中東情勢への懸念からリスク