大阪3月限 日経225先物56150-1850（-3.18％） TOPIX先物3767.5-126.5（-3.24％） 日経225先物（3月限）は、前日比1850円安の5万6150円で取引を終了。寄り付きは5万7540 円とシカゴ日経平均先物（5万7690円）にサヤ寄せする形となり、売りが先行した。売り一巡後は5万7880円まで下げ幅を縮める場面もみられたが、節目の5万8000円接近では戻り待ち狙いのショートが入りやすい需給状況だった。前場中盤にか