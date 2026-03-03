日本取引所が公表したオプション手口情報によると、3日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万5250円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 33(33) SBI証券 5( 3) 三菱UFJeスマート 1( 1) 楽天証券 1( 1)