東京電力は、柏崎刈羽原発6号機がフル稼働の状態に入ったと発表しました。 柏崎刈羽原発6号機は、3日午前11時43分に通常の運転状態と同様の出力392.6万kWに到達したと発表しました。1月21日に再稼働した6号機、原子炉の中間停止を経て、2月24日に再び起動。翌日、発電を開始しました。 3月18日にプラント全体が正常に機能していることを確認する総合負荷性能検査を実施したのち、異常がなければ原子力規制委員会の確認を受け