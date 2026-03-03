これからの気象情報です。 4日(水)もスッキリしない空模様が続いて、空気がヒンヤリとしそうです。 ◆予想降雪量［3日(火)夜～4日(水)朝にかけて・最大］ 上・中・下越の山沿いで5cmの雪が予想されています。 ◆その後の予想降雪量［4日(水)朝～夕方にかけて・最大］ その後も、山沿いで最大5cmの雪が降るところがあるでしょう。 ◆警報・注意報 現在、下越と佐渡に強風注意報、雪が残る地域にナダレ注意