北海道内では３月４日、公立高校の入学試験の予定ですが、発達する低気圧の影響で十勝地方を中心に大雪となる見込みです。ＪＲ北海道はこれを受け、特急列車を含めすでに一部列車の運休を発表しています。４日の道内は発達する低気圧の影響で、十勝地方を中心に大雪となる見込みです。この影響でＪＲ北海道は４日と５日、特急列車を含めた一部の列車を運休すると発表しました。４日の運休を決めているのは、札幌と帯広などを結ぶ特