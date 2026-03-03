京産大学ラグビー部は3日、公式SNSでこの日から新チームが始動したと公表した。1年時から出場を続けてきたLO石橋チューカ（3年＝報徳学園）が最上級生となり、主将に就任。SH高木城治（3年＝東福岡）とSH村田大和（3年＝報徳学園）がバイスキャプテンに就いた。関西大学ラグビーAリーグで2季にわたって優勝を逃した京産大。関西奪還、そして悲願の日本一へと新たなチームがスタートを切った。