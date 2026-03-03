東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が3日、自身のXを更新。株で大きな含み損を出していたが、FXで大きな含み益を出したことを報告した。【画像】気になる！ケタ違いの額…水谷隼が買って爆益＆爆損した株＆FX一覧先月、日経平均ベア2倍上場投信（ダブルインバース日経銘柄コード：1360）を保有し、マイナス866万4259円（−15.13％）の含み損を報告していた水谷だが、今回は「約3ヶ月前に買った