「ヴィーナスシリーズ酒処京都新京極スタンド杯」（３日、びわこ）久しぶりに来田衣織（２９）＝兵庫・１２１期・Ｂ１＝に会って驚いた。体重が４６キロ！。出走表を２度見、３度見してしまった。以前は５４キロ前後で走っていたはずだが、今はこの体重。減量のこと聞くと「去年の１２月に師匠（元ボートレーサーの魚谷智之）とライブに行って話した時に本気で体重を落とそうと思ったし、本気でＡ１を目指そうと思って減量に