川口オートのG1「開設74周年記念グランプリ」は3日、前検日作業が行われた。地元ベテランの鈴木清（52＝川口）は理想のエンジン像をイメージしながらマシンと向き合っていた。「理想のエンジン？言葉にするのは簡単ではないけど」と前置きしながら「まずは乗りやすいことが大前提」とニヤリ。すると想像力が膨らんできたようだ。「レスポンスがあって、滑らかで、それでいてトルクがある。そんなエンジンかなあ」とオート