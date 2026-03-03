内閣府は３日、日本経済の需要と供給能力の差を示す国内総生産（ＧＤＰ）の「需給ギャップ」について、２０２５年１０〜１２月期の推計値がマイナス０・１％だったと発表した。金額に換算すると年間で約３０００億円程度、需要が不足していることになる。需要不足は２四半期連続となる。２月に発表された２５年１０〜１２月期のＧＤＰ速報値は、物価変動の影響を除いた実質で前期比０・１％増とプラス成長だったものの、個人消