「女子ゴルフ・ダイキン・オーキッド・レディース・指定練習日」（３日、琉球ＧＣ＝パー７２）現役高校生としてプロテストトップ合格した伊藤愛華（１８）＝明治安田＝がデビュー戦を前に心境を語った。この日発表されたファミリーマートを含め、すでに３社とスポンサー契約を交わし、期待の高さをうかがわせる伊藤は「まだ成績も残していない状況で、こうして支援してくださるのは嬉しいですし、恩返しをしたい」と話す。