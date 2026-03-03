NHKは3日、高橋一生（45）が主演し、漫画家・荒木飛呂彦氏の人気漫画シリーズ「ジョジョの奇妙な冒険」のスピンオフ作を20年12月から実写ドラマ化してきた「岸辺露伴は動かない」の最新作「泉京香は黙らない」を、総合で5月4日午後9時30分から放送が決定したと発表した。今回は、同シリーズをきっかけに24年5月16日に高橋と結婚した、飯豊まりえ（28）が主演するシリーズ初の物語。脚本は荒木氏から協力を得て、世界からも注目を集