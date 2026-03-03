能登復興の象徴へ。今年5月に能登での放鳥が予定されている国の特別天然記念物「トキ」。3日から野生復帰に向けた訓練が始まりました。ことし5月下旬、本州では初めてとなる能登での放鳥が予定されているトキ。餌を探すことや空を飛ぶこと、また、群れでの生活といった野生への復帰に向けた訓練が、3日から新潟県の佐渡市で始まりました。能登で放たれる20羽のうち、3羽はいずれも1歳のメスの個体で、 いしかわ動物園で生まれたも